Трамп закликав висунутих ним кандидатів «висловлювати власні думки»

Обраний президент США Дональд Трамп висловив підтримку кандидатам на членство в його кабінеті і заохотив їх висловлювати власні погляди.

Трамп написав 13 січня у Twitter, що його номінанти «виглядають добре і роблять велику роботу» на слуханнях із затвердження їхніх кандидатур у Сенаті. «Я хочу, щоб вони були собою і висловлювали власні думки, а не мої», – додав він.

Декілька кандидатів – у тому числі Рекс Тіллерсон, який претендує на посаду держсекретаря США, Джеймз Маттіс – на посаду міністра оборони і Майк Помпео – на шефа ЦРУ – висловили думки, що значно відрізняються від позицій, на яких Трамп стояв під час президентської кампанії, зокрема з питань Ірану, Росії і НАТО.

Трамп також повторив свої заяви про те, що недавні непідтверджені повідомлення про наявність у російських спецслужб компромату про нього особистого і фінансового характеру є «вигадкою» і «фейком».

За словами Трампа, він вважає, що звинувачення «ймовірно, випустила розвідка», попри те, що голова розвідслужби США Джеймс Клеппер 11 січня у телефонній розмові запевнив Трампа, що розвідка не причетна до витоку інформації про компромат на обраного президента.

Трамп також пообіцяв протягом 90 днів скласти власний «повний звіт» про ймовірну хакерську атаку Росії під час президентської кампанії в США.