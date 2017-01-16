МЗС: Київ подав позов до Міжнародного суду ООН проти Росії щодо порушень в Криму і на Донбасі

Україна подала позов до Міжнародного суду ООН про порушення Росією міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації.

Як повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ, Україна також звернулася до Міжнародного суду ООН з проханням запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень прав людини з боку Росії протягом розгляду справи по суті.

Українська сторона стверджує, що Росія порушує Конвенцію про боротьбу з фінансуванням тероризму «шляхом надання зброї та інших видів допомоги» бойовикам, які вчинили низку актів тероризму на території України.

«До найбільш трагічних терористичних атак російських маріонеток слід віднести збиття літака малайзійських авіаліній рейсу MH17, обстріли жилих районів Маріуполя та Краматорська, знищення цивільного пасажирського автобуса неподалік від Волновахи і смертоносний вибух під час мирного зібрання в Харкові», – зазначають у відомстві.

У МЗС також зазначають, що Росія порушує Конвенцію про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, беручи участь в кампанії дискримінації щодо неросійських громад, які проживають в Криму, зокрема, спільнот етнічних українців і кримських татар.

«Починаючи з незаконного «референдуму», проведеного в атмосфері залякування, російська окупаційна влада здійснює політику культурного знищення цих громад. Така дискримінаційна політикапроявилася у забороні діяльності Меджлісу кримськотатарського народу, хвилі зникнень, вбивств, самовільних обшуків, затримань, спроб припинити мовлення ЗМІ, а також у обмеженні на викладання української і кримськотатарської мови», – вказують у міністерстві.

У вересні минулого року МЗС повідомило про позов щодо порушень морського права Росією.

Україна також подала низку позовів проти Росії до Європейського суду з прав людини, зокрема, щодо захоплення контролю Росією над Кримським півостровом і подій, які відбулися пізніше на сході України і стосуються численних порушень прав людини, щодо незаконного вивезення дітей-сиріт із Луганщини (з окупованого міста Сніжне) на територію Росії. Ще одне провадження у справах «Україна проти Росії» Європейський суд із прав людини відкрив за фактом порушення прав лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва та його сина Хайсера Джемілєва.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати російські «добровольці».