Олланд про заяви Трампа: ЄС не потребує зовнішніх радників

Президент Франції Франсуа Олланд відповів на критику обраного президента США Дональда Трампа на адресу Євросоюзу, заявивши, що ЄС «не потребує зовнішніх радників» щодо своїх внутрішніх справ.

«Європа буде готовою продовжувати трансатлантичну кооперацію, але вона базуватиметься на її інтересах і цінностях», – заявив Олланд 16 січня у Парижі перед послом США Джейн Гартлі, яка йде з посади.

«Немає потреби у зовнішніх порадах щодо того, що має бути зроблене», – додав Франсуа Олланд.

В інтерв’ю виданням Bild і Times, опублікованому 15 січня, Дональд Трамп назвав проведену канцлером Німеччини Анґелою Меркель політику щодо прийому біженців «катастрофічною помилкою», пов’язавши напад на різдвяному ярмарку у Берліні з міграційним кризою. Трамп привітав вихід Великої Британії з ЄС, заявивши, що наплив мігрантів спонукатиме й інші країни залишати ЄС.