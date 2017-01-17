Нацрада відповіла на критику Freedom House щодо телеканалу «Дождь»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення України відповіла на критику організація Freedom House, яка назвала актом цензури заборону мовлення в Україні російського телеканалу «Дождь».

«Телеканал «Дождь» було внесено до цього переліку, однак служби Національної ради, які постійно проводять моніторинг як іноземних, так і вітчизняних мовників, виявили невідповідність програмного наповнення каналу українському законодавству. Було зафіксовано поширення комерційної реклами, що є порушенням вимог частини дев’ятої статті 13 закону України «Про рекламу» («трансляція (ретрансляція) реклами, яка міститься у програмах та передачах іноземних телерадіоорганізацій, що транслюються (ретранслюються) на територію України, у разі якщо іноземні телерадіоорганізації не підпадають під юрисдикцію держав – членів Європейського Союзу або держав, які ратифікували Європейську конвенцію про транскордонне телебачення, забороняється»). Російська Федерація не ратифікувала Конвенцію, отже, на телеканали, які діють під її юрисдикцією, поширюється зазначена норма», – мовиться у заяві Нацради, опублікованій 16 січня.

«Крім того, неодноразово фіксувалося поширення в програмах телеканалу «Дождь» інформації, яка не відповідає вимогам частини другої статті 6 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» («не допускається використання телерадіоорганізацій для закликів до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди») та частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію» («інформація не може бути використана для закликів до повалення конституційного ладу, порушення територіальної цілісності України, пропаганди війни, насильства, жорстокості, розпалювання міжетнічної, расової, релігійної ворожнечі, вчинення терористичних актів, посягання на права і свободи людини)», – наголосили у Нацраді.

13 січня американська неурядова організація Freedom House назвала актом цензури заборону мовлення в Україні російського телеканалу «Дождь».

Базований у Нью-Йорку Комітет захисту прав журналістів закликав українську владу скасувати розпорядження про заборону мовлення на території України російського телеканалу «Дождь».

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення 12 січня зобов’язала українських провайдерів упродовж місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу «Дождь» через невизнання каналом суверенітету України і територіальної цілісності, а також трансляції російської реклами.

Як заявив член Нацради Сергій Костинський,телеканал називав адміністративний кордон між Херсонською областю та АР Крим кордоном між Україною і Росією, також показує карту Росії, на якій Крим показаний як територія Росії.

За його словами, протягом 2016 року Нацрада неодноразово фіксувала порушення українського законодавства з боку телеканалу, зокрема, транслювалася російська реклама, а журналісти телеканалу незаконно відвідували анексований Крим з порушенням українського законодавства.

У грудні 2014 року Нацрада визнала російський телеканал «Дождь» таким, що відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і чинному законодавству України.

Наприкінці лютого – на початку березня 2014 року перекинуті з Росії і кримських баз Чорноморського флоту Росії війська без розпізнавальних знаків окупували Кримський півострів.

16 березня 2014 року на території Криму відбувся так званий «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія заявила, що приєднує Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали це голосування і вважають, що Крим Росія анексувала.