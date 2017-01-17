Росія: активіст Дадін оскаржує переведення до алтайської колонії

У Росії опозиційний активіст Ільдар Дадінью вимагає через суд визнання незаконним його переведення до алтайської колонії. Про це повідомила речниця Замоскворецького суду Москви Емілія Хіль у коментарі російській агенції ТАСС.

Дадін оскаржує законність дій співробітників Федеральної служби виконання покарань Росії (ФСВП) в адміністративному позові, який він подав у Замоскворецький суд Москви. На думку активіста, рішення перевести його з колонії у Карелії до колонії в Алтайському краї є порушенням Європейської конвенції про захист прав людини.

Раніше у вівторок голова Громадської спостережної комісії в Алтайському краї Олексій Білоус розповів про прохання Ільдара Дадіна допомогти йому перевестися назад у Сегежську колонію, оскільки він вже привернув увагу до тортур у цьому виправному закладі і може особисто допомогти частині ув’язнених.

Ільдар Дадін першим у Росії був засуджений за статтею про «неодноразові порушення правил проведення публічних заходів». Суд засудив його до двох з половиною років позбавлення волі. На початку вересня Дадіна етапували у колонію у місті Сегежа. 1 листопада він поскаржився на побиття і катування співробітниками ФСВП, а у грудні його перевели до алтайської виправної установи.