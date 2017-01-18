Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду з дефіцитом майже 142 мільярда гривень

Кабінет міністрів України затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2017 рік із дефіцитом майже 142 мільярда гривень.

«Бюджет Пенсійного фонду України у нас зростає порівняно з 2016 роком, де у нас було 257 мільярдів гривень, до 284 мільярдів гривень. Обсяг дотації, яку ми з державного бюджету спрямовуємо до Пенсійного фонду, знижується з 145 мільярдів гривень до 141,5 мільярда гривень», – сказав міністр соціальної політики України Андрій Рева під час засідання Кабміну.

Він зазначив, що надходження від єдиного соціального внеску мають сягнути 142,5 мільярда гривень, що майже на 30 мільярда гривень більше, ніж у 2016 році.

Депутати Верховної Ради України майже о 5 годині ранку 21 грудня минулого року ухвалили держбюджет на 2017 рік. Документ передбачає доходи бюджету на наступний рік у сумі понад 721 мільярд гривень, видатки – більш ніж 790 мільярдів гривень. Прожитковий мінімум на одну особу з 1 січня пропонується встановити у сумі 1 тисяча 544 гривні (до 1700 – з 1 грудня), мінімальну заробітну плату у місячному розмірі – 3 тисячі 200 гривень (з 1 січня).

В уряді розраховують, що підвищення мінімальної зарплати майже вдвічі, до 3200 гривень, дасть додатковий ресурс в Пенсійний фонд.