Порошенко «не сумнівається», що Україна поверне Крим

Президент України Петро Порошенко висловив впевненість у тому, що Україна поверне до свого складу анексований Росією Крим.

«У мене немає сумнівів. Немає жодних сумнівів, адже це українська територія, українські люди. Це було грубе порушення міжнародного законодавства», – сказав він в інтерв’ю агенції Reuters у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

За його словами, Україна використовує механізм міжнародних судів і міжнародної юстиції. Порошенко нагадав, що нещодавно були подані чергові позови до Міжнародного суду (найвищого судового органу в системі ООН) щодо тероризму і дискримінації з боку Росії.

Раніше цього місяця Україна подала позов проти Росії до Міжнародного суду, найвищого судового органу в системі ООН, що працює в Гаазі. Серед звинувачень – фінансування тероризму та дискримінація спільнот етнічних українців і кримських татар на території окупованого Криму. Міністр закордонних справ Павло Клімкін наголошує, що Україна має достатньо доказів, щоб довести злочини Росії, проте процес може затягнутися на роки. Російська сторона відреагувала на позови: у заяві йдеться про те, що Україна не хоче йти на діалог, в той час, як у російському МЗС не бачать підстав для позову, окрім політичних інтересів.

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. 7 жовтня 2015 року президент України Петро Порошенко підписав відповідний закон. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили низку економічних санкцій проти Москви. Росія заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».