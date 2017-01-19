Інтерпол ймовірно розгляне питання розшуку Онищенка наприкінці січня – Неволя

Керівник українського бюро Інтерполу Василь Неволя заявляє, що Інтерпол ймовірно розгляне питання міжнародного розшуку народного депутата Олександра Онищенка 26-29 січня. Про це Неволя заявив в ході прямої лінії в газеті Комсомольська правда в Україні.

«Онищенко та його захист звернулися зі скаргою про те, що оголошення в розшук Онищенка не відповідає статуту організації з кількох причин. Тому зараз ця справа перебуває на розгляді комісії контролю за файлами… Наступне засідання комісії має відбутися 26-29 січня», – повідомив Неволя.

Онищенко покинув територію України перед тим, як його влітку 2016 року позбавили депутатської недоторканності. Українські силовики підозрюють його в імовірній крадіжці на суму 64 мільйони доларів у державній компанії «Укргазвидобування». Служба безпеки також звинуватила Онищенка в шпигунстві на користь Росії. Він всі звинувачення відкидає.

Місце перебування Онищенка невідоме, хоча більшу частину свого часу після втечі з України він провів у Лондоні.