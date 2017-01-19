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19 січня 2017, Київ 14:44
Новини | Події

Інтерпол ймовірно розгляне питання розшуку Онищенка наприкінці січня – Неволя

Народний депутат Олександр Онищенко, який покинув територію України перед тим, як його позбавили депутатської недоторканності його влітку 2016 року

Народний депутат Олександр Онищенко, який покинув територію України перед тим, як його позбавили депутатської недоторканності його влітку 2016 року

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Керівник українського бюро Інтерполу Василь Неволя заявляє, що Інтерпол ймовірно розгляне питання міжнародного розшуку народного депутата Олександра Онищенка 26-29 січня. Про це Неволя заявив в ході прямої лінії в газеті Комсомольська правда в Україні.

«Онищенко та його захист звернулися зі скаргою про те, що оголошення в розшук Онищенка не відповідає статуту організації з кількох причин. Тому зараз ця справа перебуває на розгляді комісії контролю за файлами… Наступне засідання комісії має відбутися 26-29 січня», – повідомив Неволя.

Онищенко покинув територію України перед тим, як його влітку 2016 року позбавили депутатської недоторканності. Українські силовики підозрюють його в імовірній крадіжці на суму 64 мільйони доларів у державній компанії «Укргазвидобування». Служба безпеки також звинуватила Онищенка в шпигунстві на користь Росії. Він всі звинувачення відкидає.

Місце перебування Онищенка невідоме, хоча більшу частину свого часу після втечі з України він провів у Лондоні.

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