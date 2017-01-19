Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
19 січня 2017, Київ 19:12
Новини | Політика

Порошенко закликав Генсекретаря ООН звернути увагу на порушення прав людини в Криму і на Донбасі

Петро Порошенко під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, вересень 2016 року

Петро Порошенко під час виступу на Генеральній асамблеї ООН, вересень 2016 року

Дивитись коментарі

Президент України Петро Порошенко закликав Генсекретаря ООН Антоніу Гуттереша звернути більше уваги на порушення прав людини в окупованих Криму і Донбасі.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента, Порошенко висловив сподівання, що на посаді генсекретаря ООН Антоніу Гуттереш буде твердо відстоювати базові цілі і принципи статуту ООН, передусім повагу до територіальної цілісності й суверенітету незалежних держав.

За повідомленням, під час зустрічі Порошенко і Гуттереш обговорили перспективи подальшої взаємодії у рамках ООН, у тому числі з урахуванням членства України в Раді Безпеки, а також скоординували позиції напередодні головування України в Раді безпеки ООН у лютому 2017 року.

16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду, найвищого судового органу у структурі ООН, про порушення Росією міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації. Як повідомили в Міжнародному суді, Україна просить запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень з боку Росії протягом розгляду справи по суті, зокрема, Росія має утримуватися від будь-яких дій, які можуть погіршити ситуацію, має здійснювати належний контроль за кордоном, щоб запобігти подальшому фінансуванню тероризму, в тому числі поставками зброї на територію України.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG