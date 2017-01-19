Порошенко закликав Генсекретаря ООН звернути увагу на порушення прав людини в Криму і на Донбасі

Президент України Петро Порошенко закликав Генсекретаря ООН Антоніу Гуттереша звернути більше уваги на порушення прав людини в окупованих Криму і Донбасі.

Як повідомляє прес-служба Адміністрації президента, Порошенко висловив сподівання, що на посаді генсекретаря ООН Антоніу Гуттереш буде твердо відстоювати базові цілі і принципи статуту ООН, передусім повагу до територіальної цілісності й суверенітету незалежних держав.

За повідомленням, під час зустрічі Порошенко і Гуттереш обговорили перспективи подальшої взаємодії у рамках ООН, у тому числі з урахуванням членства України в Раді Безпеки, а також скоординували позиції напередодні головування України в Раді безпеки ООН у лютому 2017 року.

16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду, найвищого судового органу у структурі ООН, про порушення Росією міжнародних конвенцій щодо протидії фінансуванню тероризму та расової дискримінації. Як повідомили в Міжнародному суді, Україна просить запровадити тимчасові заходи, спрямовані на запобігання продовженню порушень з боку Росії протягом розгляду справи по суті, зокрема, Росія має утримуватися від будь-яких дій, які можуть погіршити ситуацію, має здійснювати належний контроль за кордоном, щоб запобігти подальшому фінансуванню тероризму, в тому числі поставками зброї на територію України.

Після російської анексії Криму на Донбасі триває збройний конфлікт. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».