В ОБСЄ заявляють про загострення ситуації на Донбасі

В ОБСЄ заявляють про загострення ситуації у зоні бойових дій на Донбасі.

«Після відносного затишшя у новорічний і різдвяний період, ті, хто надає перевагу погрозам і застосуванню сили знову підривають безпеку мешканців Донеччини і Луганщини», – мовиться у спільній заяві представника ОБСЄ у Тристоронній контактній групі щодо Донбасу Мартіна Сайдіка і Ертугрула Апакана, голови Спеціальної моніторингової місії, опублікованій 19 січня.

За словами Апакана, ситуація на Донбасі погіршується, сторони конфлікту порушують перемир’я, від чого страждають цивільні по обидва боки лінії розмежування.

Мартін Сайдік, свою чергою, заявив, що Тристороння контактна група продовжуватиме намічену лінію, попри відсутність політичної волі сторін.

Згідно з домовленостями учасників Тристоронньої контактної групи, від 00:00 годин 24 грудня 2016 року на Донбасі мав діяти черговий режим припинення вогню з метою утримання сторін конфлікту від обстрілів на період новорічно-різдвяних свят. Проте він неодноразово порушувався. Сторони конфлікту в обстрілах звинувачують одна одну.