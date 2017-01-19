Верховна Рада може посилити відповідальність депутатів за «прогули» – Арешонков

У Верховній Раді обговорюють ймовірність посилення відповідальності членів парламенту за неучасть у засіданнях, це питання можуть винести на розгляд уже на наступній сесії у лютому. Про це у коментарі програмі Радіо Свобода «Деталі» сказав заступник голови комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради, народний депутат Володимир Арешонков (БПП).

За його словами, йдеться про зміни, напрацьовані регламентним комітетом, а також рекомендації Європейського парламенту щодо реформування Верховної Ради, підготовлені профільною комісією на чолі з колишнім євродепутатом Патом Коксом на початку 2016 року.

Володимир Арешонков зазначив, що наразі ці матеріали направлені на обговорення у депутатські фракції. «Ми вже отримуємо деякі відповіді від фракцій, і я переконаний, що на наступній сесії, з 7 лютого, ми обов’язково підійдемо до питання зміни регламенту», – додав парламентар.

Він розповів, що зараз основна санкція, яка існує для депутата за «прогул» – це вирахування з зарплати. «Якщо певну кількість часу депутат прогулює, то пропорційно до цього часу йому може бути не виплачена заробітна плата. Практично більше ніякої відповідальності депутат не несе», – пояснив він.

«Мова йде про кілька варіантів (посилення відповідальності – ред.), зокрема й жорсткіші фінансові. Наприклад, якщо депутат не буде відвідувати 25 відсотків засідань, то він узагалі ніякої оплати праці не отримуватиме. Але мені більше подобається варіант, згідно з яким якщо депутат прогуляє якусь частину сесійних засідань чи засідань в комітеті, то його можуть відкликати зі складу комітету, або – у випадку, якщо це не вплине на покращення ситуації, тоді фракція може поставити питання про його відкликання і складання ним депутатських повноважень», – розповів Володимир Арешонков про ймовірні новації у регламенті.

19 січня голова Верховної Ради Андрій Парубій достроково закрив спочатку ранкове, а потім і вечірнє засідання через відсутність у залі кількості депутатів, достатньої для ухвалення законопроектів.