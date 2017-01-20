Доступність посилання

logo-print
пошук за словом...
20 січня 2017, Київ 19:14
Новини | Суспільство

Нищук: точної дати перепоховання Олеся в Україні ще немає

Євген Нищук про перепоховання Олександра Олеся
Будь ласка, зачекайте
0:02:43
0:00:00 /0:02:43
ЗАВАНТАЖИТИ

Євген Нищук про перепоховання Олександра Олеся

Дивитись коментарі

Міністр культури України Євген Нищук заявляє, що точної дати перепоховання українського письменника Олександра Олеся в Україні ще немає. Про це він заявив в ефірі програми Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю».

«Ні, ще немає. Тому що є технічний момент. Ви знаєте, що розпорядження уряду є про надання коштів. Далі йде технічний момент, який потребує якогось часу. Але ми так думаємо, що це може навіть трапитися, можливо, через тиждень, можливо, через днів 10 (перепоховання Олеся – ред.)», – зазначив він.

На початку січня 2017 року в Чехії ексгумували останки похованого на Ольшанському цвинтарі Праги відомого українського письменника Олександра Олеся (Кандиби) та його дружини Віри. Ексгумація була спричинена особливостями чеського законодавства: за місце поховання померлого потрібно сплачувати ренту, і родина чоловіка, який це робив і мав на могилу право власності, вирішила після його смерті поховати його на тому місці.

МЗС України повідомило, що останки Олеся і його дружини переміщені в депозитарій кладовища до рішення родичів щодо місця остаточного захоронення. Президент України Петро Порошенко доручив МЗС терміново втрутитися в ситуацію з примусовою ексгумацією останків Олеся в Чехії.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

УСІ НОВИНИ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Нагору
XS
SM
MD
LG