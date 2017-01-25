У СБУ відкинули заяву правозахисників про таємні затримання

У Службі безпеки України вкотре відкинули заяви міжнародних правозахисників, які 25 січня закликали сторони конфлікту в Україні припинити безкарність через незаконне утримування людей у в’язницях.

«Ми вже дуже багато говорили про це, не хочемо зараз знову виправдовуватись, тому що я не знаю, кому це вигідно, чому тему знову нагнітають. Журналісти були в цих приміщеннях і бачили, що там нічого немає», – сказала Радіо Свобода речниця СБУ Олена Гітлянська.

Amnesty International і Human Rights Watch 25 січня вкотре закликали владу України і підтримуваних Росією бойовиків покласти край «прикрій ситуації», зупинити всі довільні і таємні затримання, а також жорстоке поводження з в’язнями і притягти до відповідальності винних.

У заяві правозахисники нагадали свій звіт від липня 2016 року, в якому йшлося про випадки тривалих, довільних, а іноді таємних утримань під вартою як з боку влади України, так і з боку підтримуваних Росією бойовиків.

При цьому Amnesty International і Human Rights Watch заявляють, що від часу публікації звіту не побачили ніякого поліпшення ситуації з порушенням прав ув’язнених з боку бойовиків на Донбасі. За словами правозахисників, угруповання «ДНР» і «ЛНР» продовжують утримувати цивільних в ув’язненні без будь-яких контактів із зовнішнім світом, зокрема без доступу рідних й адвокатів. Загальна відсутність верховенства права на контрольованих бойовиками територіях позбавляє прав осіб, яких утримують під вартою, і залишає їх без будь-яких ефективних засобів правового захисту, наголошують правозахисники.

Водночас правозахисники заявили, що від часу публікації звіту Служба безпеки України звільнила 18 осіб, яких силою утримували в закладі СБУ у Харкові. Останні з них були звільнені в грудні 2016 року, заявляють Amnesty International і Human Rights Watch. Правозахисники додають, що, за їхніми даними, у харківському управлінні СБУ вже не утримують осіб неофіційно.

При цьому, наголошують організації, українська влада не визнала ані власне затримань, ані звільнень і не вжила жодних ефективних заходів для забезпечення відповідальності за ці порушення.

21 липня 2016 року правозахисники опублікували доповідь під назвою «Вас не існує: свавільні затримання, насильницькі зникнення і тортури на сході України», в якій звинуватили українську владу і проросійських сепаратистів у застосуванні тортур щодо цивільних і незаконному утримуванні людей.

Заяви про застосування тортур з боку СБУ в так званих «таємних в’язницях» вперше озвучила група інспекторів ООН у березні. У травні зусилля ООН щодо доступу до об'єктів СБУ були зірвані. Водночас Служба безпеки України заявляла, що немає ніяких таємних в’язниць. У сепаратистських угрупованнях називали звинувачення щодо тортур «абсурдними».