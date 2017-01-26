Суд у Києві переніс розгляд апеляції на арешт грузина, що воював на Донбасі

Апеляційний суд Києва переніс на 3 лютого розгляд скарги адвоката на рішення Солом’янського райсуду столиці України про тримання під вартою громадянина Грузії, учасника бойових дій на Донбасі Георгія Церцвадзе.

Перенесення пов’язане з тим, що в Апеляційний суд не надійшли матеріали із суду першої інстанції, повідомила адвокат затриманого Ксенія Проконова.

Для підтримки добровольця до суду прийшли ветерани батальйонів «Айдар», «Донбас», «Грузинський легіон» й інші, народні депутати Ігор Лапін і Єгор Соболєв, представники грузинської діаспори і керівник «Руху нових сил» Міхеїл Саакашвілі. Він наголосив, що поки Україна не визнає участь усіх іноземних добровольців, які воюють сьогодні чи воювали за Україну раніше, офіційно, їм загрожує екстрадиція «за сфальшованими злочинами».

На засідання суду Церцвадзе не привезли – за словами адвоката Проконової, в Апеляційному суді заздалегідь знали, що матеріали справи не передали, тому не привозили підозрюваного.

За словами керівників підрозділу «Грузинський легіон», який входить до 25-го батальйону «Київська Русь», Церцвадзе служив у зонві бойових дій на сході України в 2014-2015 роках. Потім через родинні обставини повернувся до Грузії – там мешкає його дружина і діти. 26 січня дружина приїхала на судове засідання.

15 січня Церцвадзе затримали в київському аеропорту «Жуляни», коли той повертався з Грузії до України. Тепер добровольцю загрожує екстрадиція до Росії – слідчий комітет цієї країни підозрює його у скоєнні навмисного вбивства і замаху на вбивство ще в 2003 році в Сочі.

Зараз Церцвадзе перебуває під арештом в Лук’янівському слідчому ізоляторі.

25 січня генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що у справі громадянина Грузії, видачі якого вимагає Росія, виявлені підстави не видавати його.