На посаду керівника Нацполіції претендують 10 людей – Захаров

Консультаційна комісія обрала 10 із 43 кандидатів на посаду голови Нацполіції, заявив член комісії Євген Захаров.

«На тестування було запрошено 46 претендентів, з них 43 пройшли тестування у вівторок, три кандидати не з’явилися, пізніше двоє з них публічно пояснили, чому не взяли участь далі у конкурсі», – сказав він.

За його словами, В’ячеслав Аброськін, Леонід Антоненко, Олександр Берладін, Костянтин Бушуєв, Андрій Вишневський, Вадим Гіренко, Дмитро Головін, Сергій Князєв, Олексій Шевчук, Станіслав Людкевич братимуть участь у наступному етапі конкурсу – інтерв’ю.

Захаров зазначив, що інтерв’ю кандидатів проходитимуть за графіком, по дві людини в день, очікують, що конкурс завершиться до 6 лютого.

Конкурс на посаду голови Національної поліції оголосили після звільнення у листопаді 2016 року тодішнього керівника відомства Хатії Деканоідзе.

13 січня в Нацполіції поінформували, що взяти участь у конкурсі на посаду керівника відомства виявили бажання 64 кандидати.

Раніше цього тижня про відмову від участі в конкурсі на посаду керівника відомства повідомив тимчасовий виконувач обов’язків голови Національної поліції України Вадим Троян. Причина – йому не вистачило близько 20 місяців стажу для беззастережного проходження всіх критеріїв конкурсу.

Також керівник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко вирішив зняти свою кандидатуру з конкурсу на посаду голови Нацполіції України. Він пояснив, що таке його рішення у першу чергу це пов’язане з трагічними подіями на Київщині – у грудні у селі Княжичі внаслідок стрілянини, що виникла між правоохоронцями, загинули п'ятеро поліцейських.