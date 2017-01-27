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27 січня 2017, Київ 11:34
Новини | Міжнародні

Держдума Росії остаточно ухвалила закон про декриміналізацію насильства у родині

Згідно із законопроектом, одноразові побої, нанесені близьким родичам, переходять з розряду кримінальних злочинів до категорії адміністративних правопорушень (фото @Shutterstock)

Згідно із законопроектом, одноразові побої, нанесені близьким родичам, переходять з розряду кримінальних злочинів до категорії адміністративних правопорушень (фото @Shutterstock)

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Державна дума Росії 27 січня ухвалила в третьому і остаточному читанні закон про декриміналізацію сімейних побоїв. За нього проголосували 380 російських депутатів, проти виступили троє.

Згідно із законопроектом, одноразові побої, нанесені близьким родичам, переходять з розряду кримінальних злочинів до категорії адміністративних правопорушень. За повторні побої призначається кримінальна відповідальність. Прихильники цих змін в законодавстві вважають, що вони захистять «традиційні сімейні цінності».

Міжнародні правозахисні організації Human Rights Watch і Amnesty International, а також генеральний секретар Ради Європи Турбйорн Ягланд закликали російських парламентаріїв відхилити законопроект. Вони заявили, що він залишить жертв домашнього насильства без захисту.

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