Прем’єр: Львову дадуть нову ділянку для сміттєпереробного комплексу

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що владі Львова виділять нову ділянку для сміттєпереробного комплексу.

«Міська влада візьме зобов’язання створити полігон за шість місяців», – написав у Twitter Гройсман, який 27 січня перебуває у Львові, що має проблеми з вивезенням сміття.

Президент України Петро Порошенко 26 січня доручив уряду вжити заходів для вирішення проблеми вивезення сміття зі Львова.

«Прибирати сміття – прерогатива органів місцевого самоврядування. Але коли там неспроможні в рамках своєї компетенції вирішити цю проблему, коли власну господарчу безпорадність обгортають у політичну матерію, а безпеці містян загрожує екологічна катастрофа, необхідно допомогти городянам», – сказав Порошенко.

У Львові зберігається напружена ситуація з вивезенням побутових відходів через закриття Грибовицького сміттєзвалища після загибелі людей на ньому.

Міський голова Львова Андрій Садовий неодноразово звертався за допомогою до інших регіонів країни, однак більшість із них не мають змоги приймати додаткову кількість сміття через технічний стан полігонів. За даними Львівської міської ради, щоденно місто продукує 650 – 700 тонн сміття.