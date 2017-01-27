Сепаратистські сайти повідомили про смерть Болотова

Сепаратистські сайти і представники бойовиків у соцмережах повідомляють про смерть колишнього голови угруповання «ЛНР» Валерія Болотова.

Інформацію підтвердив російському виданню «РБК» колишній голова угруповання «ДНР» Олександр Бородай. А «Союз добровольцев Донбасса», членом якого був Болотов, розмістив на своєму сайті співчуття.

Про причини смерті наразі невідомо.

Як повідомляє російське агентство «Інтерфакс», за попередніми даними, Болотов помер унаслідок серцевого нападу у своїй квартирі в Москві.

Болотов був одним із бойовиків, які організували захоплення будівлі Луганської СБУ в квітні 2014 року. Після цього він став ватажком угруповання «ЛНР». У серпні 2014 року Москва призначила головою луганських бойовиків замість Болотова Ігоря Плотницького.