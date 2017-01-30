Яворівська райрада заборонила Львову будувати полігон і сміттєпереробний завод

На позачерговій сесії Яворівської районної ради на Львівщині депутати вирішили заборонити Львівській міській раді будівництво на території району полігону для побутових відходів і сміттєпереробного заводу.

Таке рішення підтримав 31 депутат, що був на засіданні. Ще шестеро депутатів були відсутні.

На думку депутатів, це загрожує екологічній безпеці району.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, в оприлюдненому зверненні депутати висловили побоювання, що неподалік місця, виділеного розпорядженням голови Львівської облдержадміністрації, є водозабір, що забезпечує питною водою частину району.

30 січня депутати сільських рад Старич і Шкла, населених пунктів неподалік ділянки під сміттєпереробний комплекс, також ухвалили рішення про заборону створювати полігон для твердих побутових відходів і завод.

27 січня прем’єр України Володимир Гройсман повідомив, що Львівській міській раді надається земельна ділянка 12,5 гектара на території колишнього підприємства «Сірка» для будівництва полігону і сміттєпереробного заводу.