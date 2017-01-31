Від ГПУ вимагають публічного звіту в «справі Злочевського»

Transparency International Україна закликає Генеральну прокуратуру до публічного звіту щодо закриття кримінального провадження проти колишнього міністра екології України Миколи Злочевського, а також до поновлення розслідування.

«Transparency International Україна і Центр протидії корупції 23 січня оприлюднили спільну заяву стосовно кричущої неповноти заходів, вжитих для розслідування злочинів, вчинених колишнім міністром екології Миколою Злочевським. Ряд експертів і журналістів пов’язують закриття усіх кримінальних проваджень стосовно Злочевського з відсутністю незалежної позиції Генеральної прокуратури та виконанням політичних домовленостей», – йдеться в заяві активістів.

Незважаючи на це, кажуть активісти, ніякої реакції і коментарів ситуації з припиненням розслідувань стосовно Злочевського від керівництва Генеральної прокуратури досі немає.

«Така позиція Генпрокуратури є продовженням систематичної непрозорості і відсутності достовірної інформації про хід розслідувань значної корупції чиновників часів Януковича і повернення активів», – заявляє Transparency International Україна.

У зв’язку з цим організація вимагає від генерального прокурора Юрія Луценка невідкладно скасувати рішення про закриття кримінального провадження за статтею про незаконне збагачення проти Миколи Злочевського і забезпечити належне розслідування і притягнення винних осіб до відповідальності.

Крім того, Луценка закликають повідомити, чи проводила Генеральна прокуратура службове розслідування за фактом надання службовими особами ГПУ листа, на підставі якого Лондонський суд зняв раніше накладений арешт з коштів компанії Злочевського, і у випадку його проведення прозвітувати про результати.

За словами активістів, ГПУ має невідкладно сформувати публічний реєстр усіх кримінальних проваджень про корупційні злочини високопосадовців часів президентства Віктора Януковича – аналогічний тому, який ведеться по злочинах проти учасників Революції Гідності.

Від директора НАБУ Артема Ситника TI Україна вимагає невідкладно публічно прозвітувати про результати розслідування факту надання службовими особами ГПУ листа, на підставі якого Лондонський суд зняв раніше накладений арешт з коштів компанії Злочевського.

18 січня в Генеральній прокуратурі підтвердили інформацію про закриття кримінальних справ щодо колишнього міністра екології України, президента компанії Burisma Group Миколи Злочевського й компаній, що входять до цієї групи. Справу про незаконне збагачення і відмивання коштів закрили 1 листопада 2016 року «у зв’язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення». Справу проти Burisma закрили після того, як компанія в ході слідства сплатила донараховані фіскальними органами України 180 мільйонів гривень, від сплати яких ухилилася, а також штрафні санкції.

У ГПУ нагадали, що проводили досудове розслідування за підозрою Злочевського за статтею «незаконне збагачення», щодо посадових осіб групи компаній Burisma – за статтями «легалізація (відмивання доходів), одержаних злочинним шляхом» і «ухилення від сплати податків».

Від червня 2010 року до квітня 2012 року Злочевський був міністром охорони навколишнього природного середовища України. Був членом Партії регіонів.