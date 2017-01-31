Проросійські бойовики 30 січня вели вогонь із житлових кварталів Донецька – жителі

Підтримувані Росією бойовики 30 січня вели вогонь з житлових кварталів Донецька, повідомили Радіо Донбас.Реалії місцеві жителі з різних районів міста.

Так, за їхніми словами, артилерійський вогонь протягом дня і вечора 30 січня вівся з району заводу Топаз і Кабельного заводу (Куйбишевський район), Партизанського проспекту (Київський район), мікрорайону Азотний, Калінінського району, мікрорайону Донський в Будьонівському районі та району Донецької обласної онкологічної лікарні.

Також жителі Донецька підтверджують в’їзд у місто по окружній дорозі з боку Макіївки самохідних артилерійських установок (САУ).

Запеклі бої неподалік Авдіївки, що лежить біля лінії контакту, спалахнули рано-вранці 29 січня. Сторони звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Наступними годинами угруповання «ДНР», визнане в Україні терористичним, почало обстрілювати й саме місто. Відтоді обстріли міста практично не припиняються вже третій день. Унаслідок обстрілів Авдіївки від 29 січня, за даними української сторони, загинули щонайменше шість військових, десятки поранені, також поранені п’ять мирних жителів.

Через бойові дії на окупованих територіях теж гинуть чи зазнають поранень цивільні жителі. Угруповання «ДНР» 30 січня повідомило про двох цивільних поранених від артударів по Донецьку. Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.

Станом на 11:40 31 січня, повідомляє обласна адміністрація, бойовики продовжують обстрілювати Авдіївку з важкого озброєння, а російська сторона не надала письмового підтвердження режиму припинення вогню. Місто залишилося без електрики, через знеструмлення Авдіївського коксохімічного заводу має ускладнення з тепло- та водопостачанням.

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