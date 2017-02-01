Ремонтні роботи в Авдіївці почнуться після припинення обстрілів – Гройсман

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, що відновлення пошкодженої інфраструктури в Авдіївці Донецької області почнеться відразу після припинення обстрілів.

«Сьогодні бригади готові виїхати і все полагодити. Але обстріл, який ведеться з того боку, не дає можливості це зробити. Ми не будемо ризикувати життям і здоров’ям людей, які мають провести ремонтні роботи. Тому зараз дуже важливим є припинення вогню з боку російських окупантів. Як тільки це відбудеться, буде режим тиші, відразу зайдуть бригади і почнуть відновлювати постачання енергетики», – заявив Гройсман пізно ввечері 31 січня на брифінгу у Кабміні після відвідання Авдіївки.

Український прем’єр зазначив, що наразі на рахунках Донецької військово-цивільної адміністрації є достатньо коштів для забезпечення потреб регіону.

Вранці 29 січня розпочалися запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі, за останніми даними української сторони, загинули 6 військових, десятки поранені.

Сепаратисти, у свою чергу, заявляють, що двоє бойовиків загинули, шестеро отримали поранення сьогодні в результаті обстрілу з боку українських силовиків, одна місцева жителька загинула.

В Авдіївці знеструмлений коксохімічний завод – головне підприємство міста, – внаслідок чого тепер місто без