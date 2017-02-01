В Авдіївці розгорнули 11 пунктів обігріву, влада просить режиму тиші для ремонту

Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомляє про розгортання 11 пунктів обігріву в контрольовані владою України Авдіївці на Донеччині, де через обстріли бойовиків виникли проблеми з життєзабезпеченням міста.

«Станом на 8:00 1 лютого домовленість про режим тиші не виконана, обстріли продовжуються. 31 січня пошкоджено залізничну колію сполученням Авдіївка – Очеретино», – йдеться в повідомленні ДСНС.

«Централізоване водопостачання здійснюється по графіку з резерву, в разі необхідності буде забезпечено підвіз води. Централізоване електропостачання відсутнє. Об’єкти соціально-побутової сфери, що не мають власних систем резервного електроживлення, забезпечуються електроенергією від п’яти генераторів ДСНС (в резерві знаходяться 12 генераторів різної потужності, додатково залучено три потужних пересувних електростанції)», – заявили в ДСНС.

За повідомленням ДСНС, теплопостачання у місті, де проживає близько 22 тисяч людей, здійснюється централізовано за рахунок заводської теплоенергоцентралі на природному газі, температура теплоносія в тепломережі – 50 градусів тепла, в квартирах температура повітря – 15 градусів тепла. Температура повітря навколишнього середовища становить 15 градусів морозу.

У ДСНС додали, що «відпрацьоване» питання щодо евакуації людей похилого віку з будинку пристарілих і близько 12 тисяч людей у разі ускладнення ситуації. На даний час виявили бажання евакуюватись 140 людей, уточнили рятувальники.

Тим часом, перший заступник голови Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Євген Вілінський повідомив про початок переговорів із представниками Спільного центру з контролю й координації (СЦКК) щодо припинення вогню в районі Авдіївки для проведення ремонтних робіт.

Вранці 29 січня розпочалися бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв. Українська сторона заявила, що бойовики розпочали обстрілювати і саме місто. Унаслідок обстрілів Авдіївки від неділі є загиблі з боку обох сторін, а також поранені серед цивільних.

Складна гуманітарна ситуація і в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.