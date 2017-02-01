Контактна група в Мінську збереться о 15:00 – Оліфер

Засідання Тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі розпочнеться 1 лютого в Мінську о 15:00, повідомила у Facebook речниця екс-президента України, представника України в групі Леоніда Кучми Дарка Оліфер.

За її словами, засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції 31 січня не відбулося у зв’язку з відсутністю представників ОРДЛО і Росії.

«Українська сторона обговорила загострення ситуації біля Авдіївки з головою СММ ОБСЄ в Україні, координатором робочої підгрупи з безпеки Ертугрулом Апаканом, спеціальним представником чинного голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі Мартіном Сайдіком і військовими представниками України і Росії в СЦКК», – додала Оліфер.

Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївки на Донеччині місто залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Українська військово-цивільна адміністрація області припинила навчання дітей, розгорнула оперативний штаб і центри обігріву, заявив прем’єр Володимир Гройсман під час брифінгу напередодні пізно ввечері. Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території.

Представники міжнародних організацій та окремих іноземних країн закликали сторони конфлікту до припинення вогню і виконання Мінських домовленостей. На 1 лютого заплановане засідання комітету міністрів Ради Європи на рівні послів.