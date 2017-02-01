Курбедінову відмовили в задоволенні апеляції – адвокат

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму залишив у силі рішення суду першої інстанції, який арештував на 10 діб адвоката Еміля Курбедінова, повідомив адвокат Микола Полозов.

«Суд радився досить довго, десь півтора – майже дві години, але ні до якого позитивного результату це не привело, залишили ті ж 10 діб... Швидше за все, дійде справа до Європейського суду, оскільки кричущі порушення прав адвокатів і тиск на захисників у Криму не повинні залишатися без відповідної оцінки незалежних структур, до яких, на жаль, російське правосуддя не належить», – сказав Полозов проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

До цього Микола Полозов повідомляв, що в суд на розгляд апеляції Еміля Курбедінова не привезли.

Адвокат Еміль Курбедінов був затриманий в Бахчисараї 26 січня, коли їхав на обшук до активіста Сейрана Салієва для надання юридичної допомоги. Того ж дня Залізничний районний суд Сімферополя, підконтрольний Росії, засудив його на 10 діб арешту за звинуваченням у поширенні екстремістських матеріалів.

Приводом для цього стало те, що в 2013 році Курбедінов розмістив у «Вконтакте» перепост про мітинг «Хізб ут-Тахрір» у Сімферополі.

Курбедінов є одним із провідних кримських адвокатів, що спеціалізуються на політичних справах. Він сам і його колеги розцінюють арешт як грубе перешкоджання його адвокатській діяльності.