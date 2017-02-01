У НАТО закликають Росію змусити сепаратистів припинити насилля

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликає Росію вплинути на підтримуваних нею сепаратистів на Донбасі задля припинення вогню.

«Ми закликаємо до негайного повернення режиму припинення вогню, а також відведення всього важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями», – сказав Столтенберґ 1 лютого на прес-конференції з прем’єр-міністром Лівії у Брюсселі.

«Спостерігачам ОБСЄ має бути гарантований вільний і безпечний доступ у регіоні, включаючи кордон між Україною та Росією. Ми закликаємо Росію використати свій великий вплив на сепаратистів задля припинення насилля. Всі сторони повинні виконувати свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями. НАТО продовжуватиме надавати Україні сильну політичну і практичну підтримку», – наголосив генсекретар НАТО.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.

Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Складна гуманітарна ситуація склалася в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.