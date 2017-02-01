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01 лютого 2017, Київ 20:51
Новини | Політика

У НАТО закликають Росію змусити сепаратистів припинити насилля

Єнс Столтенберґ

Єнс Столтенберґ

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберґ закликає Росію вплинути на підтримуваних нею сепаратистів на Донбасі задля припинення вогню.

«Ми закликаємо до негайного повернення режиму припинення вогню, а також відведення всього важкого озброєння, забороненого Мінськими домовленостями», – сказав Столтенберґ 1 лютого на прес-конференції з прем’єр-міністром Лівії у Брюсселі.

«Спостерігачам ОБСЄ має бути гарантований вільний і безпечний доступ у регіоні, включаючи кордон між Україною та Росією. Ми закликаємо Росію використати свій великий вплив на сепаратистів задля припинення насилля. Всі сторони повинні виконувати свої зобов’язання згідно з Мінськими домовленостями. НАТО продовжуватиме надавати Україні сильну політичну і практичну підтримку», – наголосив генсекретар НАТО.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.

Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Складна гуманітарна ситуація склалася в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.

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