Президент Трамп поінформований про ситуацію на Донбасі – речник

Президент США Дональд Трамп поінфомований про ситуацію на Донбасі, повідомляє речник Білого дому Шон Спайсер.

«Президента постійно інформують про те, що відбувається в Україні представники Ради національної безпеки США, вся наша команда, яка займається національною безпекою. Надалі ми матимемо повідомлення на цю тему», – сказав Спайсер, якого цитує «Голос Америки» 1 лютого, відповідаючи на питання журналістів, чи вважає Трамп, що Росія випробовує його діями в Україні.

31 січня у Державному департаменті США висловили занепокоєння через різке загострення ситуації на Донбасі і закликали до виконання Мінських домовленостей.

Під час передвиборчої кампанії Дональд Трамп неодноразово висловлювався за покращення відносин між Вашингтоном і Москвою, а також позитивно відгукувався про російського президента Володимира Путіна. Це викликало занепокоєння світової спільноти.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.

Внаслідок кількаденних обстрілів Авдіївка залишається частково без електрики, у деяких оселях відсутні також вода і опалення, є проблеми з мобільним зв’язком. Угруповання «ДНР» зі свого боку повідомляло про обстріли низки населених пунктів на непідконтрольній Україні території. Складна гуманітарна ситуація склалася в окупованій Ясинуватій, що навпроти Авдіївки по той бік лінії фронту.