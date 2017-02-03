Обстріл Авдіївки: 3 загиблих, 3 поранених

Помер рятувальник, поранений під час обстрілу Авдіївки, повідомляє директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов.

Також, як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, під час обстрілу Авдіївки була поранена ще одна жінка. Таким чином, станом на 00:40 в Авдіївці загинули 3 людей, 3 були поранені.

Друга жінка була поранена у голову, коли від вибухової хвилі побилося скло. Від госпіталізації вона відмовилася. Допомогу надавали медики Першого добровольчого медичного госпіталю імені Пирогова, які прибули на підсилення місцевої цивільної швидкої допомоги.

Перед цим голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Микола Чечоткін повідомив, що під час обстрілу Авдіївки, який розпочався у четвер увечері, двоє людей загинули, двоє були поранені.

«Під час обстрілів Авдіївки отримав поранення у живіт начальник 15-ДПРЗ ГУ ДСНС у Донецькій області, підполковник служби цивільного захисту Третейкін Дмитро Олександрович, зараз у реанімації. Водій аварійно-рятувального загону Горбань Сергій Володимирович, на превеликий жаль, загинув. Крім того, є інформація про загибель у районі школи однієї жінки і поранення представника ЗМІ», – зазначив Чечоткін.

Другого лютого голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський повідомив про прицільний обстріл Авдіївки з боку підтримуваних Росією сепаратистів, у результаті чого є загиблі.

Про обстріли у четвер ввечері повідомляють і з контрольованого сепаратистами Донецька.

Останнім часом на Донбасі загострилася ситуація, зокрема, від 29 січня тривають запеклі бої неподалік Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні цих боїв, а також заявляють про жертви серед мирного населення внаслідок обстрілів.