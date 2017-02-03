Київ погоджує зі США можливі терміни візиту Порошенка – адміністрація

Українська сторона спільно з адміністрацією президента США опрацьовує питання про дату візиту президента України Петра Порошенка до Вашингтона, заявляє заступник голови Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

«Ми зараз плануємо й опрацьовуємо з новою американською адміністрацією конкретні дати і терміни візиту президента до Вашингтона», – сказав Єлісєєв.

Він пообіцяв надати інформацію, як тільки будуть відомі узгоджені терміни.

Минулого місяця посол України в США Валерій Чалий заявляв, що візит президента України Петра Порошенка до США планується в другій половині лютого. «Україна головуватиме в Раді безпеки ООН, і очевидно, в цей період може відбутися участь президента, тому що цей формат як раз передбачає таку участь», – сказав дипломат, якого цитувала агенція «Укрінформ».

Перед цим Порошенко в інтерв’ю виданню Bloomberg заявив, що домовився про зустріч з Дональдом Трампом, який 20 січня склав присягу президента США. В адміністрації Трампа інформацію про майбутній візит президента України поки що не коментували.