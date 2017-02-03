Норвегія підозрює російські спецслужби у причетності до кібератак

Спецслужби Норвегії заявляють, що 9 акаунтів електронної пошти їхньої мережі були атаковані хакерами, які можуть бути пов’язані з російською розвідкою, але витоків секретної інформації не було.
Представник спецслужб повідомив про ймовірну причетність до кібератаки хакерської групи APT29, що називає себе Cozy Bear («Милий ведмідь»), яка пов’язані з російськими розвідувальними службами.
Минулого року повідомлялося, що Cozy Bear має відношення до проникнення у деякі мережі Білого дому, Державного департаменту та Об’єднаного комітету керівників штабів, а пізніше – у сервер Демократичної партії США.
За даними норвезьких служб безпеки, нещодавно від іноземних партнерів надійшло попередження про загрозу кібератак, у тому числі на Норвезьку робітничу партію, а також військові та урядові установи країни.