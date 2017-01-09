Франція та Німеччина готуються до боротьби з кіберагресорами

Брюссель – На тлі тверджень американських спецслужб про вплив російських кіберзлочинців на вибори до зростання хакерських атак готуються й держави, в яких цього року теж мають відбутися вибори. Франція та Німеччина, де, як заявляють представники влади, вже вдаються до створення кібернетичної оборони та захисту від посягань на демократичне право голосувати й обирати лідерів без стороннього впливу. А Париж розпочав втілення так званої «кіберстратегії», зважаючи на те, що лише за минулий рік Франція зазнала близько 24 тисяч хакерських атак на свої державні й особливо оборонні об’єкти.

Представники влади Франції констатують, що під час виборчої кампанії до весняних виборів президента їхня країна може стати мішенню хакерських атак, що матимуть на меті «порушити хід виборчого процесу». Французький міністр оборони Жан-Ів Ле Дріан заявив, що лише за минулий рік його держава зазнала 24 тисячі кібератак, авторами яких були закордонні хакери. Зокрема, втручалися в роботу об’єктів оборони, скажімо, в систему управління безпілотниками. При цьому, констатував він, подібна зовнішня агресія щорічно зростає вдвічі.

Ці свідчення з’явилися на тлі публікації доповіді американської розвідки щодо хакерських атак та кампанії дезінформації Росії щодо табору американських демократів. Ці кібервтручання, за даними ЦРУ, спрямовані на підрив системи виборів, замовив Кремль. Жан-Ів Ле Дріан заявляє, що в разі, якщо за цим «дійсно стояла влада, то це втручання є нестерпним».

Кібератаки на демократію

Презентуючи нещодавно Кібернетичну стратегію Франції на наступні роки, французький міністр оборони припустив, що хакери можуть зробити спробу завадити не лише нормальному функціонуванню його держави, але й демократичним виборам президента, які заплановані на квітень.

«Ці загрози мають дуже різноманітний характер, – пояснює Ле Дріан. – Наприклад, навіть елементарна атака на систему електронного голосування може підірвати демократичні підвалини життя нації. Параліч простору засобів масової інформації може глибоко вразити соціальну сферу, а втручання в електронні мережі може вдарити по повсякденному житті громадян. Я вже не кажу про апокаліптичні сценарії, які ще донедавна були лише предметами наукової фантастики, і можливість втілення яких у реальність, на жаль, нині зросла».

При цьому Ле Дріан додає, що ці загрози, як свідчить практика, тільки ставатимуть інтенсивнішими: вміння та методи хакерів стають все більш витонченими.

Німеччина готується відбивати закордонних хакерів

Водночас про те, що до можливості кібернетичного вторгнення у виборчий процес серйозно ставляться й у Німеччині, де на осінь теж заплановані вибори, заявляють і в Берліні. Представник Бундестагу Штеффен Зайберт зазначив, що влада Німеччини вживає всіх необхідних заходів для перешкоджання діям хакерів. Не надаючи деталей цієї роботи, він каже, що, незалежно від походження, кібернетичні напади там будуть ретельно відбивати. Дещо раніше, німецькі розвідувальні служби у своєму звіті теж заявили про можливий вплив російських хакерів на кібернетичну безпеку Німеччини.

Зі свого боку голова оборонного відомства Франції Жан-Ів Ле Дріан теж заявляє, що його держава та міністерство – з огляду на загрози в кіберпросторі – «не повинні бути наївними». При цьому він каже, що при можливих спробах «порушити виборчий процес» Франція залишає за собою право відповідати на атаки всіма способами, які, на її думку, «будуть необхідні». Адже цілі та способи кіберагресії є доволі широкими.

«Це може бути така ж зброя, як і всі інші види озброєнь у традиційному конфлікті. Кібератаки можуть бути і методом тиску під час зростання кризи, і інструментом цілеспрямованої дії задля вчинення шкоди нашим інтересам. І нам добре відомі проблеми, які часто виникають під час визначення походження цих атак», – пояснив керівник французького міноборони під час презентації управління кіберопераціями під назвою Cybercom. Згідно із його планами, протягом наступних трьох років у рамках цього проекту будуть задіяні понад дві з половиною тисячі фахівців кібернетичної оборони.

Водночас на тлі все нових доказів причетності Кремля до замовлення нещодавніх кібератак у США влада Росії називає ці звинувачення «полюванням на відьом», а опубліковані звіти й документи «аматорськими».