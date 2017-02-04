Іран випробовуватиме свої ракетні і радіолокаційні системи

Іран 4 лютого проводить військові навчання для перевірки своїх ракетних та радіолокаційних систем. Це відбувається наступного дня після оголошення США санкції щодо Тегерана через його випробування балістичних ракет.

На сайті іранської Революційної гвардії повідомляється, що маневри проводять у провінції Семнан, а їхньої метою є демонстрація «повної готовності реагувати на загрози» і «принизливі санкції» Вашингтона.

Іранські медіа повідомляють, що під час навчань будуть випробувані вітчизняні ракетні системи, радари, центри командування і контролю та кібернетичні системи.

Відносини між Тегераном і Вашингтоном різко погіршилися після вступу на посаду президента США Дональда Трампа.

У п’ятницю Міністерство фінансів США анонсувало нові санкції проти 13 фізичних осіб і 12 компаній, пов’язаних з Іраном. Це відбулося за кілька днів після проведення Тегераном нових випробувань балістичних ракет.

Нещодавні імміграційні обмеження, ініційовані Дональдом Трампом, забороняють в’їзд до США громадянам з Ірану, Іраку, Лівії, Сомалі, Судану, Сирії та Ємену протягом 90 днів. Це спричиноло різку критику Тегерана.