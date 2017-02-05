Штаб АТО: на Донбасі поранений український військовий

У штабі АТО заявляють, що сьогодні у зоні бойових дій на Донбасі один український військовий поранений.

Як повідомляє прес-центр штабу, підтримувані Росією бойовики порушують режим тиші на всіх напрямках, зокрема, і в Авдіївці.

«Тут загарбники з танків, 120 та 82 міліметрових мінометів, гранатометів та стрілецької зброї неодноразово вели вогонь по наших позиціях. Танки вели вогонь в районі Пісків та Кам’янки. З мінометів різних калібрів, гранатометів та стрілецької зброї – по Зайцевому, Опитному та Луганському, а по Невельському – снайпер», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на маріупольському напрямку сепаратисти з мінометів обстрілювали Красногорівку, Водяне, Широкине та Гнутове, з гранатометів та стрілецької зброї стріляли по Красногорівці, Мар’їнці, Лебединському, Новотроїцькому.

На Луганському напрямку, зазначають військові, з мінометів 120 та 82 міліметри бойовики обстрілювали Катеринівку, а з гранатометів та стрілецької зброї – Кримське.

Бойовики з угруповання «ДНР» звинувачують українських військових в сьогодні в мінометному обстрілі селища Зайцеве в передмісті Горлівки. Про поранених чи загиблих не повідомляють. В угрупованні «ЛНР» заявляють, що минулої доби українські військові обстріляли їхні позиції 2 рази, зокрема, біля села Калинове.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігається з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.