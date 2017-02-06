Трамп: США підтримують НАТО, але закликають союзників збільшити внески

Президент США Дональд Трамп заявляє, що Вашингтон «міцно» підтримує НАТО, але члени військового альянсу мусять виділяти більше грошей на питання безпеки.

6 лютого під час виступу перед військовим персоналом у центрі командування, що у Флориді, Трамп наголосив, що Вашингтон робитиме «історичні інвестиції у збройні сили і покаже всьому світу, що США поряд з тими, хто виступає за свободу».

«Це також означає спонукати наших союзників, щоб вони платили свою справедливу частку. Вони дуже несправедливі щодо нас. Ми рішуче підтримуємо НАТО. Ми лише просимо, щоб всі члени НАТО робили свої повні і належні фінансові внески у НАТО, чого багато хто з них не робить», – наголосив Дональд Трамп.

Попередні висловлювання Дональда Трампа щодо «застарілості» НАТО викликали занепокоєння у союзників альянсу і похвалу Кремля.

5 лютого у Білому домі повідомили про розмову Дональда Трампа з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенберґом щодо конфлікту в Україні. Трамп погодився взяти участь у зустрічі НАТО цього року.