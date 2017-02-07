Сепаратисти обстрілюють Курдюмівку, загинув 16-річний хлопець – Аброськін

Начальник поліції Донецької області В’ячеслав Аброськін повідомляє про обстріл підтримуваними Росією сепаратистами Курдюмівки, біля Торецька, у результаті чого загинув 16-річний хлопець.

«Надійшла інформація від батьків, що у результаті обстрілу їх син, 2001 року народження, отримав осколкове поранення у серце. Дав команду начальнику відділення особисто разом з військовими лікарями виїхати до Курдюмівки та якомога швидше транспортувати хлопця до лікарні. Вже у дорозі стало відомо, що хлопець помер», – зазначив Аброськін ввечері 6 лютого у Facebook.

Наразі обстріл Курдюмівки триває.

З 29 січня на Донбасі спостерігалося загострення ситуації, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних. В останні дні біля Авдіївці спостерігається певне затишшя.

Бойові дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. За цей час, за даними ООН, тут загинули майже 10 тисяч людей.