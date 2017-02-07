Меркель: ситуація на сході України залишається вкрай напруженою

Санкції з Росії не можуть бути зняті, оскільки ситуація на сході України залишається вкрай напруженою, заявила 7 лютого канцлер Німеччини Анґела Меркель після зустрічі з прем’єр-міністром Польщі Беатою Шидло у Варшаві.

За її словами, Мінські угоди не виконані, і тому санкції зараз не можуть бути зняті.

Беата Шидло підтримала позицію канцлера Німеччини і заявила, що «в Україні порушується міжнародне право і територіальна цілісність». «Поки Росія не відмовиться від своїх дій, ЄС повинен зберігати політику санкцій», – сказала голова уряду Польщі.

Прем’єр-міністр також заявила, що заплановане будівництво газопроводу «Північний потік- 2» по дну Балтійського моря з Росії в Німеччину «для Польщі – неприйнятно».

Раніше 7 лютого канцлер Німеччини Анґела Меркель у телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним закликала його використати свій вплив на сепаратистів на сході України, щоб покласти край насильству там.

За даними ООН, майже 10 тисяч людей загинули внаслідок конфлікту між українськими урядовими силами і підтримуваними Росією бойовиками на сході України від його початку в квітні 2014 року.

Загострення ситуації на Донбасі, зокрема через бої поблизу Авдіївки, спостерігалося з 29 січня. Сторони конфлікту звинувачують одна одну у спричиненні боїв і повідомляють про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних.