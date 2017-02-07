Сайдік: з житлових районів Донбасу має бути негайно відведене важке озброєння

Спеціальний представник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Сайдік вітає зменшення кількості обстрілів у районі Авдіївки – Ясинуватої на Донбасі, але наголошує, що сторони ще далекі від повного припинення вогню.

«Ми ще й досі далеко від повного і стійкого припинення вогню, що усі сторони пообіцяли виконати під час останньої зустрічі Тристоронньої контактної групи 1 грудня. Припинення вогню може бути досягнуте лише за умови повного відведення всього озброєння, передбаченого Мінськими домовленостями. Насамперед, важке озброєння негайно має бути відведене з житлових районів. Невибіркове застосування важкого озброєння у житлових кварталах є безвідповідальним і відкритим порушенням Мінських домовленостей і міжнародного гуманітарного права», – мовиться у заяві Сайдіка, оприлюдненій 7 листопада.

Контактна група зі врегулювання ситуації на Донбасі неодноразово оголошувала режим тиші на сході України, проте обстріли тривають, а сторони конфлікту звинувачують одна одну в порушенні перемир’я.

З 29 січня на Донбасі спостерігалося загострення ситуації, зокрема через бої поблизу Авдіївки. Сторони конфлікту звинуватили одна одну у спричиненні боїв, повідомлялося про загиблих і поранених, як серед бійців, так і серед цивільних. В останні дні біля Авдіївці спостерігається певне затишшя.