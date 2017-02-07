США не планують розширювати список візових обмежень – Келлі

Міністр внутрішніх справ США Джон Келлі заявляє, що Вашингтон не розглядає можливості додати інші країни до списку семи переважно мусульманських країн, громадянам яких тимчасово заборонили в’їзд до США.

Під час виступу на слуханнях у Конгресі 7 лютого Келлі заявив: обмеження на в’їзд стосуються не мусульман. «Це пауза, яку наразі ми залагоджуємо», – зазначив Джон Келлі. (Кілька представників Демократичної партії у Палаті представників використовували термін «заборона мусульманам», ставлячи питання Келлі).

Джон Келлі зазначив, що хотів би відкласти запровадження указу, щоб встигнути обговорити його з конгресменами. Але, зазначив він, важливим був фактор несподіванки, щоб потенційно небезпечні для США іноземці не змогли підготуватися до посилення правил в’їзду.

7 лютого федеральний апеляційний суд США має винести рішення щодо того, чи буде відновлена дія указу президента США Дональда Трампа після того, як федеральний суддя у Сіетлі заблокував його, пославшись на невідповідність конституції.

Увечері 3 лютого суддя федерального суду у Сіетлі Джеймс Робарт припинив дію положень президентського указу Дональда Трампа, що передбачає 90-денну заборону на в’їзд до США громадян семи країн, безстрокове припинення допуску у країну сирійських біженців і 120-денну заборону на прийняття біженців із решти країн світу.

Судове розпорядження діє в масштабах всієї країни.

Президент США наполягає на тому, що заборона на в’їзд до США громадян семи переважно мусульманських країн та біженців необхідна для захисту від тероризму. Опоненти Трампа кажуть, що неконституційною є заборона в’їзду на релігійному ґрунті.