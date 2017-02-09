Кремль: конфлікт на Донбасі не буде предметом угоди між Росією і США

У Кремлі заявляють, що конфлікт на Донбасі не може бути предметом угоди між Росією і США.

«Навряд внутрішньоукраїнський конфлікт може бути предметом якоїсь угоди. Ця інформація жодним чином не відповідає дійсності», – прокоментував речник президента Росії Дмитро Пєсков інформацію про те, що Кремль готує «велику угоду» з новою американською адміністрацією, в ході якої США підуть на певні поступки щодо України.

Напередодні віце-президент США Майк Пенс не виключив послаблення чи й повного скасування санкцій щодо Росії.

8 лютого повідомлялося про намір групи сенаторів США внести закон, який ускладнить можливість адміністрації президента Дональда Трампа скасувати санкції проти Москви, запроваджені через російську агресію в Україні.

Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово висловлювався на користь співпраці з Росією і казав, що захоплюється лідерськими якостями російського президента Володимира Путіна.

США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Росії через анексію українського Криму і надання нею допомоги сепаратистам. Кремль заперечує причетність до постачання зброї та особового складу, визнаючи наявність у зоні бойових дій російських «добровольців».