Мін’юст України подасть позов до ЄСПЛ щодо заборони Меджлісу Росією

Міністерство юстиції України подасть позов до Європейського суду з прав людини щодо заборони Росією Меджлісу кримськотатарського народу, повідомив 9 лютого міністр юстиції України Павло Петренко.

«Це справа готова до подачі до суду, але ми чекаємо узгодження всіх деталей з представниками Меджлісу кримськотатарського народу», – сказав Петренко на прес-конференції у Києві.

Він також додав, що на Україна подала в ЄСПЛ п’ять міждержавних позовів.

«Перша заява стосується окупації Криму у лютому-березні 2014 року. Друга – воєнних дій Росії на території Донецької та Луганської областей у 2014 році. Третя і четверта заяви – це хронології продовження справ щодо Криму і Донбасу у 2015 році. П’ятий позов – це справа дітей-сиріт, – наголосив міністр.

У квітні 2016 року підконтрольний Росії Верховний суд Криму заборонив діяльність Меджлісу на території анексованого півострова. Світова спільнота висловила протест у зв’язку з такими діями російської влади. Захист Меджлісу відправив апеляцію до Верховного суду Росії, проте апеляційна інстанція підтвердила заборону на діяльність Меджлісу кримськотатарського народу.

Міністерство закордонних справ України висловило занепокоєння переслідуванням громадян України в анексованому Криму і закликало припинити тиск.

16 січня Україна подала позов до Міжнародного суду, вищого судового органу у структурі ООН, про порушення Росією міжнародних конвенцій з протидії фінансуванню тероризму і расової дискримінації.