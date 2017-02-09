Президенти Афганістану і США обговорили безпекові питання

Президенти Афганістану Ашраф Гані та США Дональд Трамп обговорили телефоном питання безпеки.

9 лютого в офісі афганського президента повідомили, що Гані і Трамп обмінялися поглядами на подолання загрози тероризму в Афганістані і сусідніх країнах.

У повідомленні зазначили, що Дональд Трамп заявив про швидку зустріч з президентом Афганістану, не повідомивши більше деталей.

Наразі в Афганістані перебуває близько 8 тисяч 400 військових США для підтримки і тренування афганських сил безпеки.

З 2001 році, коли американські війська ввійшли до Афганістану для боротьби з угрупованням «Талібан», тут загинули понад 2 тисячі 200 солдатів США.