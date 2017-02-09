США: сенатор Коркер закликає підтримати жорсткішу позицію щодо Росії

Сенатор-республіканець Боб Коркер пропонує законодавцям підтримати співробітників адміністрації США, які займають жорсткішу, ніж президент Дональд Трамп, позицію щодо Росі.

Коркер, голова сенатського комітету із закордонних справах, не уточнив, яких офіційних осіб чи заяви він мав на увазі, а його речник Чак Гарпер зазначив Радіо Свобода, що зауваження сенатора «мали загальний характер».

Перед цим на слуханнях щодо відносин Вашингтона з Москвою виступив сенатор-демократ Кріс Мерфі, який розкритикував суперечливі заяви Білого дому щодо Росії.

«Непокоїть те, що ми чуємо суперечливі повідомлення від адміністрації щодо Росії», – зазначив Мерфі, говорячи про інтерв’ю Трампа Fox News, у якому той висловив скептицизм щодо підтримки Росією сепаратистів на Донбасі.

Слухання проходять в умовах посилення занепокоєння через можливе пом’якшення президентом Дональдом Трампом санкцій проти Росії.

8 лютого група сенаторів США внесла документ, який ускладнює можливість адміністрації президента Дональда Трампа скасувати санкції проти Москви, запроваджені через російську агресію в Україні.

Цей документ, який називають «Закон про перегляд санкцій щодо Росії», підтримали як демократи, так і республіканці. Він був розроблений через занепокоєння щодо можливої політики адміністрації Трампа стосовно Росії.

Документ передбачає суворий парламентський нагляд і право вето, якщо адміністрація президента вирішить скасувати санкції проти Росії.

США, ЄС та інші країни Заходу запровадили санкції проти Росії через анексію українського Криму і надання нею допомоги сепаратистам. Кремль заперечує причетність до постачання зброї та особового складу, визнаючи наявність у зоні бойових дій російських «добровольців».

Президент США Дональд Трамп під час своєї передвиборчої кампанії неодноразово висловлювався на користь співпраці з Росією і казав, що захоплюється лідерськими якостями російського президента Володимира Путіна.

Представниця США в Організації об’єднаних націй Ніккі Гейлі засудила дії Росії і висловила підтримку Вашингтона українському народу, який «страждає від російської окупації і інтервенції». Про це вона заявила 2 лютого на засіданні Ради безпеки ООН, де обговорюється ситуація на сході України. Гейлі також зазначила, що частина території України залишається під російською окупацією і що санкції проти Росії залишаться у силі, допоки Крим не буде повернений Україні.