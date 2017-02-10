Суд у Росії визнав законною статтю, за якою засудили активіста Дадіна

Конституційний суд Росії 10 лютого визнав законним застосування кримінальної відповідальності за неодноразове порушення правил проведення публічних заходів. Із запитом щодо цього до суду раніше звернувся громадський активіст Ільдар Дадін, який відбуває покарання в колонії за відповідною статтею.

У постанові суду йдеться, що кримінальне покарання відповідає конституції Росії, якщо воно необхідне «для захисту прав і свобод людини і громадянина» й адекватне суспільній небезпеці правопорушення.

Якщо ж порушення встановленого порядку не менше ніж три рази протягом 180 діб мало формальний характер і не торкнулося прав і свобод громадян, то кримінальне покарання не може розглядатися як конституційно допустиме.

Російські ЗМІ повідомляють, що в суд не пустили близько десяти прихильників Ільдара Дадіна, хоча вони заздалегідь зареєструвалися для присутності на слуханнях.

Перше засідання за його позовом пройшло 24 січня.

Стаття про багаторазові порушення на мітингах запроваджена в Росії в 2014 році. Вона передбачає кримінальну відповідальність для тих, хто за півроку порушив правила проведення мітингів два або більше разів. Ільдар Дадін став першим засудженим за цією статтею і був засуджений до двох із половиною років позбавлення волі.