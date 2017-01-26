Росія: активіст Дадін просить суд перевести його в колонію в Московській області

Засуджений у Росії активіст Ільдар Дадін, етапований з Карелії до виправної установи на Алтаї, просить суд перевести його в одну з колоній Московської області, повідомив агенції «Інтерфакс» адвокат Микола Зборошенко.

Дадін пояснив це тим, що хоче перебувати ближче до сім’ї. При цьому він не відмовився від своєї скарги, в якій вимагає визнати незаконним його переведення в алтайську колонію. На думку активіста, рішення Федеральної служби Росії з виконання покарань перевести його з колонії в Карелії до виправної установи в Алтайському краї є порушенням Європейської конвенції про захист прав людини.

26 січня в Замоськворецькому суді Москви відбулися досудові слухання за скаргою Дадіна. Її розгляд по суті призначено на 3 лютого.

Ільдар Дадін першим у Росії був засуджений за статтею про «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів». Суд засудив його до двох з половиною років позбавлення волі.

На початку вересня Дадіна етапували в колонію в місті Сегежа в Карелії. 1 листопада він поскаржився на побиття і катування співробітниками ФСВП, а в грудні його перевели в алтайську колонію.

Раніше Дадін просив правозахисників сприяти його поверненню в карельську колонію, оскільки він вже привернув увагу до тортур у цьому виправному закладі і може особисто допомогти частині ув’язнених.