Конституційний суд Росії завершив перше засідання за скаргою опозиціонера Дадіна

Конституційний суд Росії, що засідає в Санкт-Петербурзі, завершив перше засідання у справі за скаргою опозиційного активіста Ільдара Дадіна, який оскаржує конституційність статті Кримінального кодексу Росії, за якою він був засуджений.

Рішення суду буде винесене пізніше.

Дадін стверджує, що ця стаття про кримінальну відповідальність за неодноразове порушення правил проведення публічних заходів неконституційна, бо вона припускає повторне покарання за адміністративні порушення, здійснені неодноразово, за які вже було призначене адміністративне покарання

На засіданні стало відомо, що Генеральна прокуратура Росії вважає цю статтю про кримінальну відповідальність за неодноразове порушення правил проведення публічних заходів такою, що не суперечить Конституції, всупереч попередній заяві протилежного змісту заступника генпрокурора Росії Володимира Малиновського. Той раніше підтримав позицію Дадіна й заявив, що повторне порушення на мітингу навряд чи настільки суспільно небезпечне, щоб визнаватися кримінальним злочином.

Але, як заявив російському агентству «Інтерфакс» речник Генпрокуратури Росії Олександр Куренной, у відомстві вважають, що треба виходити не з суспільної небезпеки самої дії, а з «небезпеки» від конкретної особи.

Також повноважний представник президента Росії в Конституційному суді Михайло Кротов заявив на засіданні, що скарга активіста не має бути задоволена, бо його неодноразові порушення свідчать про «свідомий вибір протиправної поведінки».

Засідання відбулося без участі Дадіна, який, перебуваючи в ув’язненні, просив суд про таку участь через відеозв’язок, та йому відмовили.

Також під час засідання під будівлею Конституційного суду затримували дружину активіста Анастасію Зотову і ще кількох людей; їх поліція звинуватила в «переході вулиці в неналежному місці» і склала щодо них протоколи про це порушення.

Ільдар Дадін – єдиний наразі в Росії активіст, засуджений за статтею російського Кримінального кодексу про «неодноразове порушення правил проведення публічних заходів». У грудні 2015 року суд засудив його до трьох років колонії загального режиму, пізніше термін був знижений до двох із половиною років. У листопаді Дадін поскаржився на тортури в колонії, в якій він відбував покарання. У грудні його перевели до іншого виправного закладу.