Опитування Gallup: українці невдоволені НАТО

Американська соціологічна компанія Gallup заявляє про падіння довіри до НАТО серед українців. Згідно з даними нового опитування, у 2016 році 35% українців заявили, що асоціюють Північноатлантичний альянс із загрозою для своєї країни, 29% – із захистом, 26% – ані з тим, ані з тим.

«Число жителів України (ще кілька років тому потенційного члена НАТО), які розглядають НАТО як загрозу, зросло в останні роки після постійного спаду між 2008 і 2014 роками. У 2014 році після санкцій НАТО проти Росії через анексований нею Крим українці вперше біли схильні бачити в НАТО радше захист (36%), ніж загрозу (20%). Проте відсоток тих, хто бачить в альянсі загрозу, повернувся до 35% у 2016-му, у той час, як населення України втомилося від конфлікту між своїми військовими і підтримуваними Росією сепаратистами, а також від падіння економіки і зростання злочинності. Без чіткого бачення перспективи завершення конфлікту українці можуть втрачати впевненість у здатності НАТО допомогти їм у цій кризі», – заявляють автори дослідження.

Згідно з опитуванням, громадяни Росії і країн, що перебувають під впливом Москви, бачать у НАТО переважно загрозу. «67% росіян у 2016 році розглядали НАТО як загрозу, це на 29% більше, ніж було в 2012 році і найбільше число, зафісоване Gallup від початку дослідження поглядів росіян на НАТО в 2008 році», – заявляють автори опитування.

Вони додають, що країни, які перебувають у сфері впливу Росії і не є членами НАТО також подіяють позицію росіян. Зокрема 54% білорусів розглядають НАТО як загрозу, що на 19% більше ніж чотири роки тому. «Разом із росіянами і білорусами більше людей в Україні (35%), Казахстані (31%) Киргизстані (30%), Молдові (27%), Вірменії (20%) і Таджикистані (34%) розглядають НАТО як загрозу, а не як захист», – йдеться в опитуванні.

Водночас автори опитування заявили, що жителі багатьох країн – членів НАТО у Східній Європі асоціюють альянс із захистом своїх країн, попри те, що президент США Дональд Трамп нещодавно назвав НАТО «застарілим».

Як заявляють у Gallup, те, як США співпрацюють із НАТО має далекосяжні наслідки, тому що багато країн Східної Європи розраховують на захист альянсу. «Сюди входять більшість опитаних у Польщі, Естонії і Литві, куди союзники НАТО нещодавно прислали війська, щоб послабити побоювання у питанні безпеки після дій Росії в Україні», – йдеться в опитуванні.

За даними Gallup, результати опитування базуються на телефонних інтерв’ю, проведених у 2016 році в досліджуваних країнах. Опитані приблизно по тисячі людей віком від 15 років, що живуть у цих країнах. При цьому в Росії опитали 2000 людей.

Нещодавно президент України Петро Порошенко заявив в інтерв’ю німецьким засобам інформації, що планує провести референдум з питанням, чи слід Україні приєднатися до НАТО. «Чотири роки тому лише 16% висловлювалися за вступ України в НАТО. Зараз це 54%», – зазначив Порошенко в інтерв’ю мережі Funke Mediengruppe, опублікованому 2 лютого.

У листопаді минулого року результати опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення некомерційної організації «Міжнародний республіканський інститут», засвідчили, що кількість громадян України, які підтримують входження їхньої країни до НАТО, зросла на тлі погіршення ставлення до Росії.

Опитування засвідчило, що 43% українців проголосували б на референдумі «за» входження України до НАТО. (У червні їх кількість становила 39%). 29% громадян України висловилися проти входження Києва до Північноатлантичного альянсу, 17% – не визначилися, ще 11% сказали, що не пішли б голосувати.

У грудні 2014 року Верховна Рада України підтримала президентський законопроект про відмову України від позаблокового статусу. У НАТО наголошують, що позиція союзу залишається незмінною: Україна має право на вступ, коли Київ висловить бажання вступати і виконає необхідні умови. Натомість Росія вимагає «гарантій невступу України в НАТО».