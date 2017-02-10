Порошенко: Клімкін наступного тижня поїде на переговори у «нормандському форматі»

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін наступного тижня зустрінеться з міністрами закордонних справ країн «нормандського формату»: Німеччини, Франції і Росії – заявив президент України Петро Порошенко.

«Політичні пункти Мінських угод можуть бути реалізовані лише після очевидного і безперечного прогресу в питаннях безпеки. Вибори під російськими дулами і з їхньою (російською – ред.) солдатнею навколо виборчих дільниць є абсолютно неприйнятними і неможливими діями. З цим Павло Клімкін наступного тижня поїде на зустріч міністрів закордонних справ країн «нормандської четвірки», – сказав Порошенко на Івано-Франківщині 10 лютого.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявляв, що 17 лютого розглядається як дата, коли може відбутися наступна зустріч керівників зовнішньополітичних відомств країн «нормандської четвірки».

«Нормандський формат» – переговори представників України, Росії, Німеччини і Франції щодо врегулювання ситуації на Донбасі. Востаннє «нормандська четвірка» проводила зустріч у жовтні 2016 року. Після цього зустрічалися глави зовнішньополітичних відомств «нормандської четвірки», які мали б розробити «дорожню карту» реалізації Мінських угод. Цей документ досі не узгодили, а на Донбасі продовжуються порушення режиму тиші.