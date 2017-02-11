Казахстан запросив учасників переговорів щодо Сирії на зустріч наступного тижня

Казахстан запросив учасників мирних переговорів щодо Сирії на чергову зустріч на найвищому рівні у столиці Астані на 15–16 квітня.

Як заявило Міністерство закордонних справ Казахстану, запрошення адресоване представникам і сирійського уряду, і сирійської збройної опозиції. Крім того, на зустріч запрошені спеціальний представник генерального секретаря ООН щодо Сирії Стаффан де Містура, представники Йорданії, а також як спостерігачі представники США. Також у зустрічі візьмуть участь представники трьох «країн-гарантів», які влаштували ці переговори в Астані і виступають як посередники, – Росії, Туреччини й Ірану.

На цій зустрічі мають обговорювати дотримання режиму припинення вогню і заходи стабілізації становища в деяких місцевостях, мовиться в повідомленні Астани.

Попередня така зустріч відбулася у столиці Казахстану минулого місяця і завершилася без проривів.

Унаслідок майже шестилітньої громадянської війни в Сирії, до якої з різних боків долучилися зовнішні актори, там загинули вже понад 300 тисяч людей.