Freedom House: частину Донбасу відображають у складі України через можливість раптової зміни ситуації

В організації Freedom House пояснюють, що частину Донбасу відображають у рамках звіту про Україну через можливість раптової зміни ситуації.

«Наше рішення поки що продовжити відображати Донбас у рамках звіту про Україну переважно пояснюється тим, що, на відміну від інших спірних територій, таких як: Абхазія, Південна Осетія, Нагорний Карабах чи Придністров'я, – доля цієї території досі здається такою, що може раптово змінитися», – сказав головний експерт з досліджень стану демократії Арч Паддінгтон, якого цитує прес-служба організації.

«Попри формальне припинення вогню, бойові дії досі тривають, і лінія фронту періодично зміщується то в один, то в інший бік. Ситуація на Донбасі може перерости у реальний заморожений конфлікт, і тоді ми змінимо наш підхід відповідним чином», – зауважив він.

Минулого тижня організація Freedom House оприлюднила щорічний звіт під назвою «Свобода у світі». Звіт викликав дискусію через представлення території анексованого Росією Криму та частин Донецької і Луганської областей. Зокрема, Крим представлений окремо. Freedom House Україну назвав «частково вільною», а Крим – «невільний».

Верховна Рада України офіційно оголосила 20 лютого 2014 року початком тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією. Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Москва заперечує окупацію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

У травні 2015 року Верховна Рада визнала окремі райони Донецької та Луганської областей, які контролюють підтримувані Росією бойовики, тимчасово окупованими територіями.