ОБСЄ засуджує підпали авто журналіста і 2 телестудій в Україні – Міятович

Представниця ОБСЄ з питань свободи медіа Дуня Міятович засудила нещодавні підпали автомобіля журналіста на Дніпропетровщині та приміщень телеканалів «М1» та «М2», повідомляє прес-служба організації.

За її даними, 12 лютого у Кам’янському на Дніпропетровщині невідомі підпалили машину шеф-ректора місцевого видання «Город 5692» Сергія Гузя, 27 січня та 10 лютого зафіксовано неодноразові спроби підпалів студій музичних телеканалів «М1» та «М2» у Києві.

«Ці випадки повинні турбувати медійників і не можуть бути толеровані, – заявила Міятович. – Я вітаю той факт, що поліція почала провадження атаки на Серій Гузя, і я сподіваюсь, що цей випадок буде швидко і ретельно розслідуваний».

Чиновниця нагадала, що 15 серпня минулого року зафіксовано випадок підпалу автомобілю журналістки Ксенії Зайцевої у Дніпрі, і закликала українську владу активізувати розслідування злочинів проти медійників.

Представник ОБСЄ з питань свободи медіа моніторить ситуацію щодо свободи слова у всіх 57 державах-учасницях ОБСЄ, повідомляє про порушення та сприяє повному дотриманню зобов'язань ОБСЄ зі свободи ЗМІ.

За даними Інституту масової інформації, з початку року в Україні зафіксовано 1 випадок цензури, 5 випадків перешкоджання роботі журналістів, 4 випадки обмеження доступу до інформації та 3 випадки погроз.